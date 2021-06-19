"الصقيران" يحتفل بزواج نجله في جدة

احتفل حمود الصقيران المشرف على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم الإدارة بزواج نجله عماد، على كريمة محمد الزعتر.



وأقيم الحفل بجدة، واقتصر على الأهل والعائلة نظراً للأوضاع الحالية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.