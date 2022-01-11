"تعليم ينبع" تستعد لعودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً

"العطوي" أكد أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات

قال مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي: إن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، يؤكد على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.



وأضاف أنه يؤكد أيضًا على التكامل والتنسيق المستمر بين وزارتَي التعليم والصحة ودور الأسرة والمجتمع في التهيئة لعودة حضورية آمنة.



جاء ذلك بعد أن رأس مدير التعليم اجتماع اللجنة الإشرافية لعودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً، عبر قاعة "زووم"، بحضور كامل أعضاء اللجنة.



وأكد في بداية الاجتماع أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين الإدارات ذات العلاقة بما يحقق التكاملية بينهم وفق خطة العمل المعتمدة للجاهزية والاستعداد.



وأوضح "العطوي" أن استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ مطلب أسري وتربوي بعد عامين من الانقطاع الحضوري عن المدرسة.



وقال: إنه يحتاج إلى مسؤولية تضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأكد أن عودة طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً للمدارس، نتيجة لوصول المملكة للحصانة المجتمعية العالية، وهو ما ينسجم مع استمرار التعليم الحضوري لجميع المراحل الدراسية في معظم دول العالم.



ولفت إلى أن هذا ما أكدت عليه منظمة "يونيسيف" للطفولة من أن المدرسة هي آخر ما يُغلق وأول ما يُفتح خلال الجائحة، مقدمًا شكره للأسر وأولياء الأمور على جهودهم مع أبنائهم في التعليم "عن بُعد"، وأهمية استمرار تلك الجهود مع العودة الحضورية، وتعزيز شراكتهم ودورهم المحوري في تلك العودة.



وذكر أمين إدارة تعليم ينبع فهد عوادة المحياوي، أن الاجتماع ناقش خطة عمل الاستعداد والجاهزية، وأعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، وآلية تطبيق البروتوكولات الاحترازية والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يضمن سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة، واتخاذ الإجراءات والتوصيات التي تحقق عودة آمنة.