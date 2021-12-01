الصحة العالمية: عدد الإصابات الجديدة بكورونا لم يتغير.. والوفيات انخفضت خلال أسبوع

قالت: بنسبة 10%.. تمثل أوروبا 70% من حالات الإصابة الأسبوعية و61% من الوفيات

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن ما يقرب من 3.8 مليون شخص أُصيبوا بعدوى فيروس كورونا في العالم، خلال الأسبوع الماضي، وتُوفي أكثر من 47 ألف شخص.

وذكرت المنظمة الدولية في النشرة الوبائية يوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة ظل دون تغيير عن الأيام السبعة السابقة، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 10%.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها: "بشكل عام، ظل عدد الإصابات دون تغيير هذا الأسبوع (22 - 28 نوفمبر)، مع الإبلاغ بما يقرب من 3.8 مليون حالة إصابة مؤكدة جديدة، وهو ما يماثل الأسبوع السابق".

ولفتت النشرة الوبائية للمنظمة إلى أنه "في الوقت نفسه، انخفض عدد الوفيات الجديدة خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث وردت تقارير عن 47.5 ألف حالة وفاة".

وتمثل أوروبا 70% من حالات الإصابة الأسبوعية و61% من الوفيات، فيما رصدت زيادة في الإصابات بنسبة 7%، بينما انخفض معدل الوفيات بنسبة 2%.

وسُجّلت زيادة ملحوظة في الإصابات في إفريقيا بنسبة 93%، ومنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 24%، بينما كانت حالات الإصابة أقل بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 24%، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 11%.

وارتفع معدل الوفيات في جنوب شرق آسيا بنسبة 26%، وفي إفريقيا بنسبة 7%، لكنه انخفض في أمريكا بنسبة 36%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 8%.

وبحسب المعطيات الواردة في النشرة، فقد جرى في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر اكتشاف 3799878 إصابة، وتسجيل 47524 حالة وفاة في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في أسبوع (464800)، تليها ألمانيا (406754)، فبريطانيا (303347)، وروسيا (239215)، وفرنسا (190402).

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة "دلتا"، التي لا تزال تهيمن على العالم، تمّ تحديدها في 99.8% من التحاليل على مدار الستين يومًا الماضية.

وفيما يتعلق بسلالة "أوميكرون"، حسب النشرة، فقد "تم الإبلاغ عنها من قِبل عدد محدود من البلدان"، في حين أن جنوب إفريقيا، بؤرة انتشار هذا النوع، شهدت أخيراً "زيادة حادة في عدد حالات الإصابة في عدد من المقاطعات".

وحتى تاريخ 30 نوفمبر، ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل 261.435.768 حالة إصابة بفيروس كورونا و5.207.634 حالة وفاة في العالم، وارتفع عدد المصابين خلال اليوم الماضي بمقدار 398754، وتوفي 5901 شخص.

وجرى تسجيل معظم حالات الإصابة المؤكّدة، حسب البيانات التي وردت إلى منظمة الصحة العالمية، في الولايات المتحدة بعدد 47.945.945، تليها الهند (34.587.822) والبرازيل (22.080.906).

والوفيات هي الأكبر في الولايات المتحدة وبلغت 773083، فيما احتلت البرازيل المرتبة الثانية (614278)، والهند الثالثة بعدد (468980).