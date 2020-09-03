باكستان تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 6328 حالة

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 297,014 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 6328 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 281925 حالة، في حين تم تسجيل 8761 حالة نشطة.