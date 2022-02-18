اندلاع حريق على متن سفينة تقلّ 237 راكباً في البحر الأيوني

خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني وبرينديزي شرق إيطاليا

اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكباً وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا).

وأوضح خفر السواحل اليوناني أنه جرى نقل ركاب السفينة إلى زوارق الإنقاذ التي ستقلهم إلى جزيرة كورفو القريبة، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.