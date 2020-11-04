شاهد.. أمطار متفرقة تشهدها الطائف واستعدادات واسعة من الأمانة

فحص جاهزية قنوات تصريف مياه الأمطار لمنع تراكمها

شهدت الطائف هطول أمطار متفرقة، ما بين الغزيرة في بعض المواقع والمتوسطة إلى خفيفة في مواقع أخرى، وسط استعدادات من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الأمانة ممثلةً في الفرق المتخصصة والتي انتشرت في العديد من المواقع، خصوصًا المواقع التي تتضمن قنوات التصريف لمياه الأمطار ومتابعتها في حال انسدادها وتراكم المياه حولها ومن ثمَ معالجتها، بمتابعة من أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

ولم تشهد الكثير من الطرق وداخل الأحياء أي معوقات جراء تلك الأمطار، خصوصًا في المواقع التي شهدت أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة، في حين كانت منطقة "وادي العرج" قد شهدت هطول أمطار غزيرة خلفت كميات من السيول الناتجة عنها، حيث يجري متابعتها حاليًا، وسط تواجد من قبل فرق السلامة التابعة للدفاع المدني والذي دائمًا ما يُطلق تحذيراته وتنبيهاته لكل المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواطن الخطر جراء السيول الناتجة من الأمطار.