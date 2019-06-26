"برق" خدمة لإيصال التيار للمنازل الجديدة في 9 أيام.. تعرف عليها

لا يحتاج طالب الخدمة إلى تقديم طلب الخدمة للشركة

أضحى بإمكان المشتركين الجدد إيصال الكهرباء لمنازلهم خلال تسعة أيام فقط من يوم طلب الخدمة، عن طريق خدمة "برق" التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء ضمن حزمة من الخدمات الجديدة التي توظف التقنيات الحديثة في سبيل تقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية وبأدني قدر من الانتظار.



ولا يحتاج طالب الخدمة إلى تقديم طلب الخدمة للشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة "بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آليّاً إلى "السعودية للكهرباء"، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة "بلدي"، ستقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة.



وأشارت الشركة إلى أن تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة "بلدي"، وتسديد رسوم الإيصال.



وجاءت خدمة "برق" لتختصر إجراءات عديدة؛ لتضمن إيصال الكهرباء إلى كل مشترك سكني أو تجاري جديد خلال تسعة أيام فقط من يوم طلبه للخدمة.



في الغضون أشار تقرير صادر عن شركة الكهرباء إلى أن الخدمة تأتي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال "تيسير" لتُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم.



ويجري حاليّاً تعميم الخدمة على مناطق المملكة كافة خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ وَفْقًا للاستعدادات الفنية للشركة، بعد أن بدأ تطبيقها في الرياض أولًا، ثم في مناطق حائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية على التوالي، على أن يتم تطبيقها تباعًا في مدن المملكة ومحافظاتها المختلفة.