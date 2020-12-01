لعدم ارتداء الكمامة .. لجنة الانضباط تغرم لاعبَي النصر والهلال

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة الهلال والنصر و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام.
كما غرمت لجنة_الانضباط لاعب الهلال محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.
غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر "البرازيلي" بيتروس؛ 10 آلاف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة الهلال والنصر و1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمام.
كما غرمت لجنة_الانضباط لاعب الهلال محمد جحفلي 1000 ريال لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة.