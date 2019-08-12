أرامكو تعلن تحقيق ربح صافٍ قدره 46.9 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري

إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام

أعلنت شركة "أرامكو"، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الاثنين، أنها حققت ربحًا صافيًا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت "أرامكو": إن إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضًا من 167.68 مليار دولار قبل عام.

ووفق "رويترز" عَزَت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج؛ حيث تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يُدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وبالمقارنة؛ فقد حققت شركة "أبل" الأمريكية 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية.