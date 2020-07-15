"جوازات مكة" تنفّذ 33475 عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات

الحارثي طالب المواطنين والمقيمين بالاستفادة منها دون الحاجة إلى المراجعة

نفّذت جوازات منطقة مكة المكرّمة (33475) عملية عبر خدمة الرسائل والطلبات المتاحة على منصة أبشر، منها (29315) طلباً متعلقاً بمشكلات هوية مقيم و(4459) طلباً متعلقاً بإضافة المواليد، خلال الفترة من 25 مارس 2020م حتى 13 يوليو 2020م.

وأتاحت هذه الخدمة سرعة إنجاز التعاملات الإلكترونية للمستفيدين وسهولة تواصلهم مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي قد تواجههم وتعيق إنهاء معاملاتهم.

وأوضح مدير جوازات منطقة مكة المكرّمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، أنه إنفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات بتعزيز الخدمات الإلكترونية، فقد تم تخصيص فريق عمل لهذه الخدمة بجوازات المنطقة يقوم باستقبال المعاملات الإلكترونية الواردة عبر خدمة (الرسائل والطلبات) والتأكّد من سلامة البيانات كافة ومطابقتها للتعليمات قبل تنفيذها.

وحثّ اللواء الحارثي، جميع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات بالمنطقة.