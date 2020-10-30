روسيا: 355 حالة وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الروسية اليوم، تسجيل 355 حالة وفاة، بالإضافة إلى 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27656 وفاة و1599976 إصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تَماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14519؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1200560.