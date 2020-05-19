رغم العاصفة الجوية.. شاهد جهود رجال الأمن الميدانية في تطبيق منع التجول بجازان

رصدته "سبق".. في إطار منظومة عمل متكاملة بمختلف تخصصاتهم تحقيقاً للأمن والاستقرار

في الوقت الذي شهدت فيه منطقة جازان موجة غبار شديدة عصر اليوم؛ يبذل رجال الأمن الكثير من الجهود الميدانية في مختلف الظروف الجوية، وعلى مدار الساعة؛ لفرض أمر منع التجول حمايةً للسكان، وتطبيقاً للنظام، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة يقوم بها رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم هذه الأيام.

ورصدت عدسة "سبق" تجاوز رجال الأمن بالمنطقة هذه الظروف الجوية التي جبلوا عليها، وصقلتهم همتهم الوطنية والإنسانية فيها؛ تحقيقاً للأمن والاستقرار الذي هو أساس الحياة، والضمان -بعد توفيق الله- للتنمية المستدامة التي تواصل المملكة مسيرتها فيها، متجاوزة الظروف الحالية والمهيمنة على العالم أجمع.