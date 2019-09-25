مع قرب الشتاء.. "الزراعة" تضبط ١٢ طناً من الحطب المحلي بالقصيم

دعت للإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بغرض القضاء على ظاهرة الاحتطاب

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قبل قليل، ضبطها ١٢ طناً من الحطب المحلي بمنطقة القصيم، تزامناً مع حملتها في محاربة ظاهرة الاحتطاب التي تكثر مع قرب دخول فصل الشتاء.

وكشفت الوزارة عن ضبطها ١٠ مركبات محمّلة بـ١٢ طناً من الحطب، وذلك في منطقة القصيم، وتحديداً في "الأسياح، رياض الخبراء، البطين، عنيزة، البكيرية، بريدة، عيون الجواء".

وقالت "البيئة": تأتي الجهود الحالية، استمراراً لعمليات ملاحقة المخالفين من قِبل الفرق الميدانية والجهات الأمنية. بالإضافة لكونها ستطبّق العقوبات المفروضة؛ وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم 8002472220، للإسهام في القضاء على ظاهرة الاحتطاب.