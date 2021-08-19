"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، تسجيل 499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 540743 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 877 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 526436 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8449 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5858 والحالات الحرجة 1234 حالة.