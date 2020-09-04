كورونا في 5 دول.. 198 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية و782 بألمانيا و25 بالصين

ارتفاع عدد الوفيات إلى 737 حالة بأستراليا.. و513 وفاة بالمكسيك

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20 ألفاً و842 إصابة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالتين إلى 331 حالة وفاة.

أستراليا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، اليوم الجمعة، تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية إلى 650، وفي أستراليا إلى 737 حالة وفاة.

وأوضح أندروز أن الوفيات التي تم الكشف عنها، اليوم، تضم 50 شخصاً من دور رعاية المسنين لقوا حتفهم في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضيين.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26049 إصابة تعافى منها 21907 أشخاص.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 782 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 246948.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9321.

وبحسب البيان فقد تعافى من المرض أكثر من 222 ألف شخص.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثالث من سبتمبر، ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، ليصبح هذا اليوم التاسع عشر على التوالي دون إصابات محلية.

وارتفع أيضاً عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 26 من 12 في اليوم السابق.. ولا تعد الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيس الآن 85102، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال اليوم الماضي.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفاً و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصاً.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم، إن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.