بعد تنبيه "الأمطار".."مدني الباحة": ابتعدوا عن مجاري السيول

"الأرصاد": حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تستمر لـ9 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.



جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـتاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.



