"السعودي الألماني الصحية" تُقدِّم "الجراحة الروبوتية" لاستبدال مفاصل الركبة والورك بالمملكة

للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتحقيق تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع

أعلنت "السعودي - الألماني الصحية"، إحدى مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقديم الجراحة الروبوتية لاستبدال مفاصل الركبة والورك، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة في المملكة العربية السعودية.



وتأتي تلك الخطوة النوعية تماشيًا مع التزام "السعودي الألماني الصحية" بالارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في السعودية، وتحقيق تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع، وتخفيف آلامهم.



وتتضمن جراحة الاستبدال الكامل لمفصل الورك: استئصال الالتهاب العظمي، والغضروف المصاب، واستبدالهما بزرع ورك اصطناعي، يُسمى "الغرسة"، مصمم مثل المفصل البشري السليم. أما جراحة الركبة فهي عملية تشمل استئصال الجزء العظمي والغضروف المصابَين لاستعادة وظائف المفاصل المتضررة، وذلك عبر استبدالها بمفاصل اصطناعية أو تعويضية.



ويعد الاستبدال الجزئي لمفصل الركبة عملية يوصى بإجرائها للمصابين بتشوه معتدل في الركبة، أو التهاب المفاصل التنكسي، أو التهاب المفاصل ما بعد الإصابات (الالتهاب المفصلي التالي للرضح). كما تشكل هذه العملية خيارًا بديلاً للبالغين من المصابين بالفصال العظمي في واحدة أو اثنتين من المقصورات الثلاث لمفصل الركبة.



وتقتصر جراحة الاستبدال الجزئي لمفصل الركبة على استبدال المنطقة المصابة من المفصل بجزء اصطناعي، والحد من تأثير الإصابة على الأجزاء السليمة من العظام والنسج.



وتوفر تلك التقنية المبتكرة للجراحين نموذجًا ثلاثي الأبعاد لكل مريض، وتتيح لهم إمكانية التخطيط المسبق لعملية استبدال مفاصل الركبة والورك وفق برنامج علاجي مخصص لتلبية احتياجات ومتطلبات كل مريض. وتساعد هذه المنهجية الأخصائيين والاستشاريين في التركيز على استئصال الجزء المصاب، والحفاظ على الجزء السليم من العظام.



وقال الدكتور خالد بترجي، نائب رئيس "السعودي الألماني الصحية" رئيس قسم جراحة العظام: "إن جراحة استبدال مفصل الورك موجهة بشكل أساسي للمرضى ذوي الإصابات المفصلية الناجمة عن الالتهابات التنكسية أو الروماتويدية (النخر اللاوعائي)، الطرف السفلي لعظم الفخذ، الطرف العلوي لعظم الساق أو القصبة، عظمة الرضفة أو الصابونة؛ أو التشوه الوظيفي في الورك. ويُنصح بإجراء جراحة استبدال مفصل الركبة للتخفيف من الآلام الحادة المصاحبة للحركة أو النشاط الجسدي للمصابين بالفصال العظمي. ونفخر في (السعودي الألماني الصحية) بدورنا الريادي في تعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية محليًّا وإقليميًّا، وتجسد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بالاستعانة بأحدث التجهيزات الطبية والمرافق المتطورة التي تتولى إدارتها نخبة من طواقم الأطباء والاستشاريين وخبراء الرعاية الصحية".



وأجرى الدكتور خالد بترجي وفريقه عمليات جراحية متعددة بنجاح في المستشفى السعودي الألماني في جدة باستخدام هذه التقنية المتطورة. وتؤدي الجراحات الروبوتية متناهية الدقة وقليلة البضع إلى تحقيق نتائج طبية أفضل، وتقليل الحاجة لإجراء معاينات ومراجعات مستقبلية.



وسيتولى الدكتور خالد بترجي وفِرق جراحة العظام لدى "السعودي الألماني الصحية" تنفيذ تلك الجراحة للمرضى في المستشفى السعودي الألماني جدة.



بدوره، قال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للسعودي الألماني الصحية: "نفخر بكوننا أول مؤسسة طبية خاصة تقدم الجراحة الروبوتية لاستبدال المفاصل في المملكة العربية السعودية. وسنواصل التزامنا بتوفير العلاج والعناية الأفضل لمرضانا، ومنحهم فرصة العودة لحياتهم الطبيعية والصحية".