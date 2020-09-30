أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.. والمدني يتفاعل

"المديرية" دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

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30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 10:19 AM

"المديرية" دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.. والمدني يتفاعل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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