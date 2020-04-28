من الهند للبرازيل والمكسيك.. آخر أرقام "الجائحة" في الدول الثلاث

نيودلهي فرضت منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 934 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 29435 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 62 وفاة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 1543 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررًا بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 369 شخصًا، وأصيب 8590 آخرون حتى الآن، تليها ولاية غوجارات، مع 162 وفاة وإصابة 3548 آخرين.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

ومن أمريكا الجنوبية؛ وتحديدًا في البرازيل، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أكثر من 66 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى يوم الاثنين في البلاد.

وتم تسجيل 4613 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وهي ثاني أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي المرض، بعد يوم الجمعة الماضي.

وزادت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في البرازيل 338 حالة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 4535 حالة وفاة.

ووفقًا لمرصد الجامعات البرازيلية، تَضَاعف عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في ثمانية أيام.

أما في المكسيك فقد أعلنت وزارة الصحة عن 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و83 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15529 حالة والوفيات إلى 1434.

وقالت الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.