بالفيديو.. شابة سعودية طموحة تؤسس ناديًا رياضيًّا لممارسة مختلف الألعاب بالحدود الشمالية

تسعى إلى تغيير مفاهيم النساء عن أهمية الرياضة

أسست شابة سعودية طموحة ناديًا رياضيًّا لنشر ثقافة الرياضة وممارسة مختلف الألعاب الرياضية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

‏وفي التفاصيل، كشفت "خلود المجلاد"، وهي مستثمرة في قطاع الرياضة النسائية، عن عزمها إطلاق أول فريق نسائي في كرة القدم في منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ مضيفة: "قريبًا -إن شاء الله- سنعلن عن اسم الفريق، ونتصدر به العالمية بإذن الله".

وعن قصة شغفها بالرياضة، قالت "المجلاد" في تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع": "من صغري وأنا أحب الرياضة، وكنت إنسانة رياضية جدًّا من الصغر، ومن طفولتي كان لديّ طموح إذا كبرت أن يكون لي باع كبير في المجال الرياضي".

وأضافت: "مكّنت الرؤية الجديدة للمملكة 2030 المرأة من ممارسة هواياتها والإبداع والتميز في مختلف المجالات"؛ مشيرة إلى أنها بادرت بالتفكير في افتتاح مشروعها الخاص في المجال الرياضي النسائي في مختلف الألعاب، ومنها الحديد والأثقال والبوكسينغ والفنون القتالية والسباحة وكرة القدم.

ولفتت إلى أنها تسعى إلى تغيير مفاهيم النساء عن أهمية الرياضة التي لا تقتصر فقط على التخسيس وإنقاص الوزن؛ وإنما تتعدى ذلك إلى المحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية، والاستمتاع بدوام النشاط والحيوية.