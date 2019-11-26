"الحصيني": لا صحة لموجة برد قادمة.. حالة ماطرة تبدأ اليوم

قال: متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنه لا صحة لما يُقال بين الناس عن موجة برد قادمة خلال اليومين القادمين؛ بل هناك حالة ماطرة تبدأ اليوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": انتشر بين الناس أن هناك موجة برد قادمة اليومين القادمين، هذا كلام غير صحيح جملة.. متوقع أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا طوال الأسبوع القادم؛ إلا ما شاء الله.

وأضاف: متوقع تجدد الأمطار -إن شاء الله- وحالة ممطرة جديدة من اليوم الثلاثاء على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشرق وشمال المملكة.