القيادة تتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين وولي العهد ورئيس الوزراء في وفاة الأمير بندر

عبروا عن خالص العزاء وصادق المواساة للشعب السعودي والأسرة المالكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وفي التفاصيل، أعرب ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة - المغفور له بإذن الله تعالى - الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين برقيتي تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين وسمو ولي عهد مملكة البحرين أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.

