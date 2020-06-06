"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 06 يونيو 2020، تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 98869 حالة .



وأكدت الوزارة تسجيل 1175 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 71,791 حالة تعافٍ، وتسجيل 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات لـ 676 حالة.



وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 26402؛ منها 1484 حالة حرجة.