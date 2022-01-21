"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 643211 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6090 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 590140 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.

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21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 12:05 PM

"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 643211 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6090 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 590140 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.

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