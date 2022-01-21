"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 يناير 2022، تسجيل 4884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 643211 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 6090 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 590140 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8916 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 591 حالة.