بالفيديو .. مياه صرف صحي تحاصر مسجدًا بـ"قيم الطائف"

مواطن يدعو الجهات المعنية إلى التحرك سريعًا وإنهاء المعاناة

شكا عددٌ من أهالي القيم الأعلى بمحافظة الطائف من مياه الصرف الصحي تحاصر أحد المساجد، وذلك بعد قيام إحدى الشركات بالحفر لأحد المشروعات وتسبب بتسرب المياه، وسط مطالبتهم بإنهاء معاناة أهالي الحي بعد أن تحولت المنطقة التي يقع بها المسجد إلى بحيرة مجارٍ تنذر بكارثة بيئية خطيرة.

وقال المواطن صلاح الغامدي إن مياه الصرف محيطة بالمسجد، ويتأذى الكثير من المصلين ومرتادي الطريق المجاور منها بسبب انتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى تضرر الأسفلت وتهالكه من جراء هذه المياه، ومرور عديد المركبات فوقها، داعيًا الجهات المعنية للتحرك سريعًا، ومعالجة الوضع، وإنهاء المعاناة.

وأكد "الغامدي" أن المشكلة بدأت حينما قامت إحدى الشركات بتنفيذ أحد المشروعات وحفرت في المتسعة وبعدها تسبب في معاناة كبيرة بسبب مياه الصرف الصحي التي تحاصر المسجد بحي القيم الأعلى مما جعله يغرق الشوارع المحيطة به.

وطالب "الغامدي" الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق للمتسبب بهذا الوضع الذي تسبب في أذى للمصلين وقاطني المنازل المجاورة.