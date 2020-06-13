شرطة منطقة مكة المكرمة: الجهات الأمنية تقبض على مقيم من جنسية عربية جنوب محافظة جدة تورَّط في سرقة مركبة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل من الله - من القبض على مقيم من جنسية عربية (في العقد الثاني من العمر) إثر تورُّطه بسرقة مركبة، وتم ضبطه جنوب محافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.