24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقا لإحصاءات "الصحة" فيقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ 24 التالية: سكاكا، المبرز، الجفر، خميس مشيط، عنيزة، البدائع، الرس، عقلة الصقور، بيشة، سبت العلاية، أملج، حقل، ضباء، الوجه، القوز، عرعر، حزم الجلاميد، الدلم، ليلى، ضرماء، الزلفي، القويعية، رماح، القريات.

فيروس كورونا الجديد

6

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 04:20 PM

طبقاً لبيان وزارة الصحة اليوم

24 مدينة سعودية تتشارك في تسجيل إصابة واحدة بـ"كورونا" بكل منها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 7,935

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، تسجيل حالة إصابة واحدة في كل مدينة من 24 مدينة سعودية.

وطبقا لإحصاءات "الصحة" فيقد تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل مدينة من المدن الـ 24 التالية: سكاكا، المبرز، الجفر، خميس مشيط، عنيزة، البدائع، الرس، عقلة الصقور، بيشة، سبت العلاية، أملج، حقل، ضباء، الوجه، القوز، عرعر، حزم الجلاميد، الدلم، ليلى، ضرماء، الزلفي، القويعية، رماح، القريات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020