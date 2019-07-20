بالصور .. مدير جوازات الشمالية يستقبل الدفعة الرابعة من حجاج العراق

بلغ عددهم أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة

استقبل مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي أمس الجمعة الدفعة الرابعة من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية العراقية.

وفور وصولهم عبر المنفذ البري تم استقبالهم بكل حفاوة وتقدير وجرى الاهتمام بهم وتقديم الخدمات المتنوعة لهم بالإضافة لإنهاء جميع إجراءاتهم بكل سهولة ويسر في كل من الجوازات والجمارك.

وبلغ عدد الحجاج العراقيين الوافدين إلى المملكة عبر الدفعات الأربعة أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة.

وفي المقابل قدم الحجاج العراقيون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما وجدوه من تسهيلات وعناية في المنفذ السعودي.