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استهدفت مواطنًا أمريكيًّا في ‏الولايات المتحدة

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية

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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (‏OFAC‏) عقوبات على ‏أربعة عملاء استخبارات إيرانيين؛ استهدفوا مواطنًا أمريكيًّا في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في ‏دول أخرى، كجزء من حملة واسعة النطاق لإسكات المنتقدين للحكومة الإيرانية. ‏



وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي اليوم أن مسؤول المخابرات علي رضا شاهاروقي ‏فاراهاني قاد شبكة مكونة من (محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري)، خططت لاختطاف صحفي ‏وناشط حقوقي أمريكي، وهي مؤامرة فاشلة، أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو. ‏



وأكدت الخزانة الأمريكية أنه تماشيًا مع الدور الموثق جيدًا لوزارة الاستخبارات والأمن (‏MOIS‏) في ‏القمع الداخلي توضح هذه العملية الدور الخبيث لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين ‏في الخارج؛ لتشمل محاولات إعادة المعارضين إلى إيران.



وشدَّدت على أن الولايات المتحدة ‏ستستمر في محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود، سواء باستهداف ‏المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة؛ إذ إن هذه الأعمال تهدد النظام الدولي القائم على ‏القواعد، وتقوض السلم والأمن الجماعي.‏