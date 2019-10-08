اتحاد القدم: لا صحة لفصل تقنية الفيديو لشحن الهاتف المحمول

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودعا الاتحاد السعودي الإعلام الرياضي إلى التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة للاستفسارات.

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08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 06:08 PM

اتحاد القدم: لا صحة لفصل تقنية الفيديو لشحن الهاتف المحمول

عبدالعزيز السلمي

جدة

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نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم صحة ما تم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر، والتي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودعا الاتحاد السعودي الإعلام الرياضي إلى التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة للاستفسارات.

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