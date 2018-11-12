شاهد.. هطول أمطار مصحوبة بالبرد الكثيف في الدوادمي وتمير ورماح

أجرت أودية الطيري والسعيرة والطافحة والعمياء ورويغب والشحمة

هطلت مساء اليوم أمطارٌ غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على شمال مدينة الرياض ورماح وتمير والدوادمي والفقارة غرب الدوادمي، ولبخة وحويته جنوب محافظة مرات.


وجرت على إثر تلك الأمطار أودية السعيرة والطافحة والعمياء في الطوقي ووادي الطيري ووادي رويغب وأودية الشحمة.


وصبت قبل قليل الأودية في روضة نورة شرق ثادق، وفي روضة الرمحية بالعرمة شرق تمير.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 09:47 PM

أجرت أودية الطيري والسعيرة والطافحة والعمياء ورويغب والشحمة

شاهد.. هطول أمطار مصحوبة بالبرد الكثيف في الدوادمي وتمير ورماح

فلاح الجوفان

الرياض

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هطلت مساء اليوم أمطارٌ غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على شمال مدينة الرياض ورماح وتمير والدوادمي والفقارة غرب الدوادمي، ولبخة وحويته جنوب محافظة مرات.


وجرت على إثر تلك الأمطار أودية السعيرة والطافحة والعمياء في الطوقي ووادي الطيري ووادي رويغب وأودية الشحمة.


وصبت قبل قليل الأودية في روضة نورة شرق ثادق، وفي روضة الرمحية بالعرمة شرق تمير.

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