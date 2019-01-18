في كأس الملك: الأهلي يسعى لإحباط مفاجأة النجوم.. جدة يخطط لكسب الشباب

عصر ومساء اليوم.. أربع مواجهات في ختام دور الـ32

تختتم اليوم الجمعة منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 4 مباريات لا تقبل القسمة على اثنين.

يلتقي فريق الاتفاق مع ضيفه فريق الأمجاد "درجة ثالثة " على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يسعى أصحاب الضيافة إلى تحقيق فوز يضمن لهم حجز بطاقة الترشح إلى الدور المقبل لمواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية وأيضاً على قطع الطريق على خصمهم في حال كان يفكر في إحداث أي مفاجأة.

ويستضيف التعاون فريق النهضة صاحب المركز 12 في دوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يتطلع التعاون إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الدوري منذ 3 جولات لمصالحة جماهيره وأيضاً لحجز مكانه بين فرق الصفوة بالدور المقبل.

يتمنى الضيوف أن يكونوا كالجيل والقيصومة بتفجير مفاجأة كبيرة تتمثل بإقصاء صاحب المركز السادس بدوري المحترفين.

فيما يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق النجوم ثامن الترتيب بدوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

يدخل الضيوف اللقاء برغبة الفوز للعودة إلى الديار ببطاقة الترشح من أجل إسعاد جماهيرهم الغاضبة على تراجع ترتيب الفريق على سلم الدوري إلى المرتبة الرابعة.

في حين يطمح فريق النجوم لاستثمار عاملي الأرض والجمهور إضافة لكثرة الغيابات في صفوف منافسه لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل تنسي جماهيره وضع الفريق في سلم الترتيب.

ويرحل فريق الشباب إلى عروس البحر الأحمر جدة لملاقاة فريقها المسمى على اسم المدينة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يسعى فريق الشباب إلى الاستمرار بحصد الانتصارات التي ارتقت بالفريق إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب وخطف بطاقة التأهل التي ستسمح للفريق بالمضي قدماً في البطولة.

أما فريق جدة يتمنى ويأمل تحقيق فوز تاريخي على منافسه يصعد به إلى دور الـ16 للبطولة.