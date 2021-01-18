أمير نجران يطمئن على صحة "ابن علاس" ويواسي "آل الحارث" في وفاة والدته

بعد إجرائه عملية جراحية

اطمأنّ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اليوم على صحة الشيخ مبارك بن علي آل سالم، بعد إجرائه عملية جراحية.

وقدّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز التعازي لمدير الاتصالات الإدارية بإمارة المنطقة ناصر بن منصور آل الحارث في وفاة والدته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

فيما أعْربَ "ابن علاس"، و"آل الحارث" عن شكرهم لأمير منطقة نجران على سؤاله ومواساته، مثمنين حرصه الدائم على التواصل مع أهالي المنطقة.