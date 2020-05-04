لمواجهة تأثيرات كورونا.. 5 مبادرات من هيئة المواصفات لدعم الموردين

أكدت استمرارها في دراسة آليات تمكين القطاع الخاص من مواجهة تبعات الفيروس

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استمرارها في العمل على دراسة آليات الدعم المتاحة، لتمكين القطاع الخاص من مواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأشارت هيئة المواصفات إلى أنها أطلقت منذ بداية الأزمة خمس مبادرات، تمثلت في تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة، موضحة أن تلك المبادرة تستهدف دعم القطاع الصناعي والتجاري عبر تقليل تكاليف إصدار شهادات المطابقة وتسريع عملية فسح المنتجات المستوردة.

كما شملت مبادرات هيئة المواصفات للتخفيف من آثار كورونا، مبادرة قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة؛ مؤكدة أن هذه المبادرة تشمل جميع منشآت القطاعين التجاري والصناعي وتستهدف تذليل الصعوبات أمام الموردين نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على تقارير اختبارات جديدة وفق الظروف العالمية الحالية.

كما تضمنت مبادرات هيئة المواصفات موافقة مجلس إدارة الهيئة على خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30% لتصبح (350) ريالاً بدلاً من (500) ريال، وذلك لتخفيف التكاليف الاقتصادية عن شركات القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات جديدة تساعدهم على استمرارية أعمالهم؛ موضحة أن تلك المبادرة تشمل جميع منشآت القطاعين التجاري والصناعي، وتحصل جميع المنشآت على مقدار الخصم مباشرة عند التقدم للحصول على شهادة مطابقة الإرسالية.

وفي الإطار نفسه قامت هيئة المواصفات بتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها ذلك، وإصدار شهادات المطابقة دون هذا الشرط، وذلك لتخفيف الإجراءات الحكومية الخاصة بإصدار شهادات المطابقة تماشياً مع الأوضاع العالمية، حيث يتم إصدار شهادات المطابقة من الهيئة دون الانتظار لعمل زيارات لخطوط الإنتاج.

واشتملت مبادرات هيئة المواصفات أيضاً على تنفيذ التدقيق عن بُعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، لتمكين المنشآت الصناعية والتجارية من الحصول على علامة الجودة للمنتجات التي تم الإلزام بالحصول على العلامة دون الحاجة إلى القيام بإجراءات التدقيق في تلك المنشآت.

ونوّهت هيئة المواصفات إلى أنه بإمكان منشآت القطاعين الصناعي والتجاري الاستفادة من تلك المبادرات بمجرد الدخول على منصة سابر الإلكترونية وطلب الخدمة، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة، ولمعرفة مزيد من المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية وآلية الاستفادة منها يمكن زيارة الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx

وأكدت هيئة المواصفات أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد، ودعت إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني لمركز خدمة المستفيدين: info@saso.gov.sa أو الاتصال على الرقم الموحد 920009085.