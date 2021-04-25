حاملًا بشائر الغيث.. كراني: استمرار تحول محور الإسكوال لاين للمناطق الداخلية

قال: حتى عنيزة وغرب الرياض.. نشاط ملموس على الغربية وجنوبًا حتى جازان

أكد خبير الطقس حسن كراني، تحولًا ملموسًا لمحور الإسكوال لاين للمناطق الداخلية، امتد شمالًا حتى وسط الشمال وشرقًا حتى عنيزة برية الرس والزلفي، وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: حاملًا بشائر الغيث بنشاط ملموس على الغربية وجنوبًا حتى جازان وعلى الداخلية وأجزاء من الشمال.