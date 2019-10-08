"الداود": معايير الجودة وسلامة المرضى تقودنا إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة

خلال تدشينه للمؤتمر الـ11 تحت شعار "معًا نصنع النجاح"

شدد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، على أهمية تطبيق المعايير الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والتي تكفل تقديم خدمات صحية عالية المستوى بشكل مستمر، مؤكداً سعي إدارة المستشفى وجميع منسوبيه إلى المضي قدمًا في الحفاظ على المستويات المتقدمة من السلامة التي يحققها المستشفى، وأن تحقيق الطموحات في هذا المجال لن يتوقف بل يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه لسلامة المرضى.



جاء ذلك خلال تدشينه للمؤتمر الـ11 للجودة وسلامة المرضى تحت شعار "معًا نصنع النجاح"، الذي نظمه مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم، بمشاركة عددٍ من القطاعات الصحية، وذلك في مركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات.



وقال: التوجيهات المستمرة من قِبل المسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذي يولي الخدمات الصحية اهتماماً خاصاً، تحثّنا دائمًا على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم.



وكان حفل الافتتاح قد بدأ بكلمة لنائب رئيس اللجنة المنظمة مساعد مدير الشؤون الأكاديمية ماجد السالم، بيّن خلالها أن هذا المؤتمر من الفعاليات المدرجة، ضمن البرنامج الأكاديمي للعام الحالي 2019م، مؤكدًا اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (13) ساعة تعليم طبي.



من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة العلمية ومديرة إدارة الجودة المكلفة شروق الدليقان؛ أن هذا المؤتمر يحظى بمشاركة نخبة من المختصين في إدارة الجودة يمثلون مؤسسات صحية مرموقة، ويهدف إلى تبادل المعارف والخبرات مع رواد الجودة وسلامة المرضى في المملكة العربية السعودية من خلال استعراضه لأهم التجارب في هذا المجال، مضيفة أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يسعى إلى تحقيق الريادة من خلال تطبيق أعلى مستويات الجودة؛ فهي المحرك الفعلي للتميز والتطور.



إلى ذلك، صاحب إقامة المؤتمر الـ11 للجودة وسلامة المرضى؛ تدشين معرض بهذه المناسبة يضم مجموعة من البرامج والمشاريع المختصة بهذا المجال، قام بتنفيذها عدد من الإدارات والأقسام داخل المستشفى.