الجهات الأمنية تقبض على أطراف فيديو الاعتداء

قبضت الجهات الأمنية في عسير على عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب في حادثة تم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية التي تشهد ادعاءات من الطرفين.

ووفقاً للمعلومات قدم شاب بلاغاً يتهم فيه أشخاصاً بالاعتداء عليه وتصويره عبر برنامج سناب شات، حيث قبضت الجهات الأمنية على المتهمين الذين وجهوا اتهامات للشاب بقيامه بسب وشتم وتهديد أحد أقاربهم عبر فيديو في تطبيق سناب شات.

الجهات المعنية تواصل التحقيقات لاستكمال إجراءات القضية.

اعتداء على شاب الجهات الأمنية عسير

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27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441 01:49 AM

الجهات الأمنية تقبض على أطراف فيديو الاعتداء

عبدالله البرقاوي

الرياض

15 15,050

قبضت الجهات الأمنية في عسير على عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب في حادثة تم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية التي تشهد ادعاءات من الطرفين.

ووفقاً للمعلومات قدم شاب بلاغاً يتهم فيه أشخاصاً بالاعتداء عليه وتصويره عبر برنامج سناب شات، حيث قبضت الجهات الأمنية على المتهمين الذين وجهوا اتهامات للشاب بقيامه بسب وشتم وتهديد أحد أقاربهم عبر فيديو في تطبيق سناب شات.

الجهات المعنية تواصل التحقيقات لاستكمال إجراءات القضية.

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اعتداء على شاب الجهات الأمنية عسير

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