الجهات الأمنية تقبض على أطراف فيديو الاعتداء

قبضت الجهات الأمنية في عسير على عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب في حادثة تم تداول مقاطع فيديو لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في القضية التي تشهد ادعاءات من الطرفين.

ووفقاً للمعلومات قدم شاب بلاغاً يتهم فيه أشخاصاً بالاعتداء عليه وتصويره عبر برنامج سناب شات، حيث قبضت الجهات الأمنية على المتهمين الذين وجهوا اتهامات للشاب بقيامه بسب وشتم وتهديد أحد أقاربهم عبر فيديو في تطبيق سناب شات.

الجهات المعنية تواصل التحقيقات لاستكمال إجراءات القضية.