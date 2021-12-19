"وافي" يعتمد اكتمال إنجاز مشروع "واحة مدى" بضاحية الواجهة بالدمام

يوفر 282 شقة سكنية بنماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني

أعلنت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، اكتمال إنجاز مشروع "واحة مدى" -الواقع بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشرقية-، إذ يوفر المشروع 282 شقةً سكنيةً بنماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030م، تحقيقياً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030م-.

ويأتي مشروع "واحة مدى" -أحد مشاريع البيع على الخارطة- من بين 35 مشروعاً تشهد المنطقة الشرقية تشييدها بإشراف "وافي"، حيث توفر تلك المشروعات أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن المشروع يتميز بكونه يقع ضمن ضاحية الواجهة، التي توفر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، وتمتاز بموقعها الإستراتيجي في المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من عددٍ من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية، مثل: مطار الملك فهد الدولي وكورنيش الدمام.

وأشار إلى أن مشروع "واحة مدى" يمتد على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع تقريباً، وتبدأ أسعار الوحدات في المشروع من 308 آلاف ريال، كما يشتمل على عدد من المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية ضمن ضاحية الواجهة، التي توفر معايير السكن العصري ومقومات جودة الحياة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن "وافي" يقدم التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية على الخارطة "تحت الإنشاء"، ويقوم بمتابعة نسب إنجازها وجودة تنفيذها وعلى التدفقات المالية من المشترين للمشروع، إضافةً إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع عقارية متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن "وافي" يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع.