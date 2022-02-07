فرص لزخات وغبار وحرارة تتدنى.. هنا "أجواء ثاني أسابيع فبراير" مجدولة

المرتفع الجوي يسود المناطق مانعاً من تعمُّق حالات ماطرة.. "استقرار جوي"

تكشف توقعات حالة الطقس في مناطق السعودية للأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، بشكلٍ واضح، عن استمرار سيطرة مرتفع جوي على أجواء المملكة، يمنع من تعمُّق أيّ حالات ماطرة لأجواء المنطقة، وهو ما يعني سيطرة طقس مستقر بشكلٍ عام في المناطق كافة.

ويستمر المُرتفع الجوي مُسيطراً على أجواء المملكة، مع ضعف في الحالات الماطرة على عموم المناطق، وتستمر الفرصة واردة لبعض الزخات المُتفرقة من الأمطار على أجزاءٍ من شمال وجنوب غرب المملكة، وسط تدنٍ إضافي على درجات الحرارة في أغلب المناطق، خاصةً الشمالية والوسطى، بحسب موقع "طقس العرب".

وتزداد فرص الغُبار في عديد من المناطق نتيجة اقتراب الكتل الهوائية الباردة وشديدة البرودة أحياناً والفوارق الحرارية الكبيرة التي تحصل وتؤثر في قيم الضغط الجوي التي تسهم في تشكل بعض الموجات الغبارية.