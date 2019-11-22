شاهد .. مواطن يوثق إعصارَيْن قمعيَّيْن جنوب جدة

لأول مرة يتم رصدهما في هذه المنطقة

وثَّق مواطن عصر اليوم الجمعة على شاطئ "الشعيبة" جنوب جدة إعصارَيْن قمعيَّيْن في وقت واحد، يتوسطان سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار في هذه المنطقة.

ووثَّق المواطن عبدالله فراج الشهراني الإعصارَين القمعيَّين قبالة سواحل الشعيبة في مسافة متقاربة بين الاعصارين بعد سحابة سوبر سل. وقد لوحظ الإعصاران من مسافة بعيدة.

وتُرصد هذه الظاهرة لأول مرة جنوب جدة، وتُصنف إعصارًا قمعيًّا، ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وهي عادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.. وقد سبق حدوث مثل هذين الإعصارَيْن في مناطق أخرى، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يُطلق على الإعصار شواهق مائية.