شاهد.. مقاعد رقمية مخصصة للمتنزهين بالمماشي بالدمام

ضِمن جهود الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري

قامت أمانة المنطقة الشرقية بتركيب مقاعد مخصصة للمتنزهين "الاستراحة الرقمية"، كنموذج أولي في ممشى مصلى العيد الكائن في حي غرناطة بالدمام، والذي نفذته بلدية وسط الدمام؛ وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أنه تم البدء بتركيب مقعدين كنموذج أوليّ في ممشى مصلى العيد الكائن في حي غرناطة بالدمام؛ مبينًا أن المقاعد تساهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجه؛ كونها مزودة بأحدث التقنيات ومتعددة الاستخدام تعمل على الطاقة الشمسية، مزودة بلوح شمسي سعته 100 واط مدعمة بتقنية Wifi، وعدد 4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية، وساعة رقمية مقاس (20 سم- 35 سم) تعطي معلومات عن التوقيت والتاريخ واليوم ودرجة الحرارة، وتحتوي على مكبر سماعة لأذان الصلوات الخمس يتم برمجته حسب التوقيت المحلي للمنطقة مزودة بإنارة تعمل بتقنية LED، وهي مصنوعة من الحديد تحتوي على تسع شرائح خشب من الأعلى وخمس شرائح خشب لمنطقة الجلوس وهي مقاومة للماء والأتربة.

وقال الشمري: إن البلدية تسعى جاهدة إلى زيادة عدد المقاعد إلى 20 مقعدًا سوف يتم توزيعها في عدد من المواقع الحيوية في المنطقة؛ لافتًا إلى أنها تساهم في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على الصورة الجمالية للمدينة؛ مؤكدًا أن بلدية وسط الدمام تعمل وفق استراتيجية الأمانة، والتي تهدف لتقديم الخدمات البلدية في نطاق واسع بوسط الدمام؛ كونها مركزًا تجاريًّا بالمدينة.