كأس العالم للأندية ينطلق غداً.. الهلال يطل السبت

تنطلق غداً بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بنسختها السادسة عشرة , وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي, حيث يلعب السد القطري وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة ويلتقي الفائز من المباراة مع مونتيري في الدور الثاني في 14 الجاري.

ويشارك في البطولة سبعة أندية: الهلال السعودي بطل آسيا الذي يواجه الترجي التونسي بطل أفريقيا يوم السبت المقبل، كذلك أندية السد القطري وليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية وهيينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانوسيا.

وستشهد البطولة تتويج بطل جديد، نظرًا لغياب الأبطال السابقين، وأبرزهم ريال مدريد المتوج في أربع مناسبات (رقم قياسي) وبرشلونة الإسبانيين، وكورنثيانز وساو باولو وإنترناسيونال من البرازيل، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر وميلان الإيطاليين ومانشستر يونايتد الانجليزي.

ويعد ليفربول الذي خسر نهائي عام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي، المرشح الأبرز والأقوى مع فلامنغو للفوز باللقب.