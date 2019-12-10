كاتب اقتصادي: المنظمات الدولية تتوقع نموًّا 2.3 يدعم الإيرادات غير النفطية

"الحازمي": المضيّ بالإنفاق يدعم نهضة وازدهار المملكة ويحفز القطاع الخاص

أكد الكاتب الاقتصادي علي الحازمي، أن كثيرًا من المنظمات العالمية تتوقع نموًّا اقتصاديًّا للمملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة سيدعم الإيرادات غير النفطية.

وأضاف "الحازمي" في لقاء له مع قناة "الإخبارية" أن المملكة ترى أن هناك نموًّا اقتصاديًّا 2.2%؛ فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو سيحدث بـ2.3%، ويشير البنك الدولي إلى أن النمو سيكون 1.9%.

وأردف: كما أشار ولي العهد، فعلى الرغم من المخاطر التي تحيط بنا والمخاطر الاقتصادية العالمية؛ إلا أن المملكة ماضية في الإنفاق المرتفع من أجل تنمية اقتصادية، وتحقيق برامج الرؤية، وتحفيز القطاع الخاص؛ ولكن كان هناك تحفظ من حيث الإيرادات نوعًا ما، ربما بسبب الأوضاع الجيوسياسية العالمية من حيث الإيرادات النفطية.

وواصل "الحازمي": كان هناك إعلان تمهيدي في أكتوبر لوزارة المالية، وكان مطابقًا بشكل كبير لما كان من إعلان الميزانية ليلة أمس، ويُحسب لوزارة المالية قدرتها على قراءة واستشراف الأرقام المستقبلية؛ فالإعلان لم يكن مفاجئًا والمملكة ماضية في الإنفاق لنهضة وازدهار المملكة.