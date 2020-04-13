"تعليم بيشة" تسلم 4 مدارس لصحة بلقرن

دعمًا لجهود مكافحة جائحة كورونا

سلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بيشة، أربع مدارس، للشؤون الصحية بمحافظة بلقرن.

جاء ذلك، من منطلق "#كلنا_مسؤول"، دعمًا لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.

وسلّم مدير ‫تعليم بيشة، خالد الغامدي، مدارس "ابتدائية العلاية (بنين)، وابتدائية عبدالله بن زيد بالمشايعة (بنين)، ومتوسطة العلاية الأولى (بنات)، وابتدائية البظاظة (بنين)، للشؤون الصحية في محافظة بلقرن.