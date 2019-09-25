"الحصيني" يتوقع حالة جوية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة ابتداءً من غدٍ الخميس

قال إن الأمطار متفاوتة من مكان لآخر وتستمر عدة أيام مع فرصة نشوء سيول

توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة جوية ممطرة ابتداءً من غدٍ الخميس، وتستمر عدة أيام - إن شاء الله - على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران، والباحة، وجازان، والربع الخالي.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني"أنَ الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة نشوء سيول.

وأعلن "الحصيني" انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية #هيكا، وقال: تبقى التأثيرات غير المباشرة حيث ما زالت الفرصة موجودة -إن شاء الله - لتشكل سحبًا ممطرة على أجزاء من سلطنة عمان، والإمارات، مع اندفاع كمية جيدة نواحي أجزاء من الربع الخالي، وجنوب المملكة، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة عليها.