الحربي: منخفض جوي تتعرّض له المملكة اعتباراً من الخميس .. أمطار غزيرة

قال: حالة عدم استقرار اليوم وغداً .. والهطولات تمتد لمطلع الشهر المقبل

قال خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي؛ إن مؤشرات استمرارية الأمطار على المملكة مازالت مستمرة - بأمر الله - خلال ما بقي من شهر نوفمبر الجاري، ومطلع ديسمبر المقبل.

وأشار الحربي؛ في تصريح لـ "سبق"، إلى أن النماذج العددية تشير في تحديثاتها إلى مزيدٍ من الاندفاعات العلوية الباردة ومزيدٍ من حركة التيارات المدارية الجنوبية الرطبة على المملكة، كما تشير إلى حالة عدم استقرار جوي ابتداءً من اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، تشمل منطقة حائل والشمالية وأجزاءً من القصيم والشمالية الشرقية ووسط مياه البحر الأحمر.

وأضاف "الحربي"؛ تستقبل أجواء المملكة مع مساء الخميس المقبل منخفضاً جوياً بوضعية مثالية يتسبّب في حالة جوية أكثر اتساعاً وأشد غزارة تشمل نطاقاً واسعاً من المملكة ابتداءً من سواحل ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والجنوبية الغربية نواحي جازان وعسير والباحة وتتوسّع شرقاً نواحي منطقة الرياض ومنطقة القصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية، بأمطار متفاوتة الغزارة على هذه المناطق.

‏ وأهاب بمرتادي الصيد بالبحر الأحمر والخليج العربي، خاصةً النطاق الأوسط من البحر الأحمر والنطاقين الأوسط والشمالي من الخليج العربي، عدم التوغل في مياه البحر؛ لوجود اضطراب عالٍ ونشوء سحب رعدية شديدة الغزارة في خضم البحر.