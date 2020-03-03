"ودّعنا الدم" .. الزعاق: غداً أول موسم العقرب الدسم .. برد "بياع الخبل عباته"

قال: تنتشر الأمراض الموسمية الزكام والحساسية .. ظهرها صيف وليلها شتاء

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو آخر عقرب الدم، وغداً الأربعاء أول موسم العقرب الثالثة والأخيرة المسماة "الدسم".

وأوضح عبر "تويتر"، أن في هذا الموسم 4 أمور: برد "بياع الخبل عباته"، وأمطار المراريح (الصيفية)، وخاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، كما تنتشر الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية بجميع أنواعها)، والأمر الرابع صباحها وعصرها "معتدلة" وظهرها "صيف" وليلها "شتاء".