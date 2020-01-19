مدارس المجمعة تستقبل 29 ألف طالب وطالبة في بداية الفصل الدراسي الثاني

"الملحم": توزيع الكتب الدراسية في وقت مبكر.. وخطة للجولات الإشرافية

استقبلت مدارس محافظة المجمعة صباح اليوم أكثر من "29" ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وصرح مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم بأن المدارس تم تهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية. مشيرًا إلى أن الإدارة بمختلف أقسامها ومكاتبها سخّرت الإمكانات كافة لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الحالي، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات ومعلميهم في جميع المراحل، ولاسيما مرحلة الطفولة المبكرة؛ إذ تمت الاستعدادات اللازمة من تسليم المقررات الدراسية، والتجهيزات التي ستسهم في توفير البيئة التعليمية والأجواء المناسبة لتجربة التعلم المأمولة.

وشدد "الملحم" على أن الانضباط المدرسي والبداية الجادة والانتظام الدراسي عوامل قوية، ستحقق تعليمًا يحمل الجودة في ذاته، والتميز في مخرجاته؛ ليحقق ما نطمح له.

وقال "الملحم" إنه لا بد من تكاتف جهود المعلمين، وتعاون الجميع لتجويد العمل، والانتهاء من كامل المنهاج الدراسي في الموعد المحدد، وبالصورة المطلوبة لإيصال المهارات الأساسية من كل منهج للمستفيد، مع ضرورة تعزيز الشراكة بين البيت والمدرسة، وتواصل أولياء الأمور مع المدارس، بما يعود بالارتقاء والتقدم في مستوى أبنائهم الطلاب.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة عبدالله بن إبراهيم العفيصان أن إدارة التعليم بالمحافظة أنهت ترحيل المقررات الدراسية التي تم استلامها لجميع المدارس، وسخّرت إمكاناتها كافة للعمل على تهيئة البيئة المدرسية والتعليمية لاستقبال الطلبة بهدف تحقيق بداية جادة وصحيحة من أول يوم دراسي للفصل الثاني، وتطبيق مؤشرات الأداء التعليمية، ودراسة القيم النسبية المحددة التي تم من خلالها تقييم الجاهزية، ومتابعة الإنجاز عبر منظومة عمل متكاملة، شاركت فيها جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقال "العفيصان" إنه تم اعتماد خطة الجولات الإشرافية للمدارس بمكاتب التعليم وللقيادات التعليمية في قطاع البنين والبنات لمتابعة انتظام الدراسة، وتقديم الدعم والمساندة لمدارس المحافظة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني. كما تم تكثيف النشر الإعلامي لتعزيز ثقافة الانضباط المدرسي حتى يتهيأ الطلاب والطالبات للعودة للدراسة وهم بكامل نشاطهم وحيويتهم.

يُذكر أن إدارة التعليم بالمجمعة أنهت استعداداتها كافة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1441هـ، وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية التي أعدتها وحرصت عليها إدارة التعليم بالمحافظة منذ وقت مبكر وفق خطة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني.