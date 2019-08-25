مدير "تعليم القصيم" يعزي في وفاة اثنين من زملائه.. ويفاجئ مصابًا بدفع "عربته"

تجلت إنسانية صالح الجاسر، مدير التعليم بمنطقة القصيم، عندما حضر بمفرده إلى مدرسة "مجاهد" الابتدائية لتعزية زملائه المعلمين في وفاة اثنين الأسبوع الماضي في موقعَيْن منفصلَيْن.

كما فاجأ في الوقت نفسه زميلاً آخر، كان قد حضر إلى مدرسته متوسطة "الإمام الأوزاعي" على كرسي متحرك، وصادف صعوده بوابة المدرسة وجود مدير التعليم الذي بادر بدفع العربة دون أن يعرف المعلم أنه "الجاسر"، حتى تم استقباله داخل المدرسة والتعريف به.

وكان معلم اللغة العربية "فالح بن خلف العنزي"، أحد منسوبي مدرسة "مجاهد الابتدائية"، قد توفي في تاريخ 14-12-1440هـ ببريدة نتيجة حادث عرضي، وبعد يومين رافقه زميله معلم التربية الخاصة عبدالعزيز بن صالح السراح، غفر الله لهما ورحمهما.

وألقى المصاب الجلل بظلاله اليوم الأحد على زملائهما في المدرسة مع عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم عقب إجازة العطلة الصيفية، وكان لوجود مدير التعليم أثر كبير في تخفيف مصابهم.