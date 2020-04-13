إسبانيا.. تراجع حصيلة كورونا مع تسجيل 517 وفاة جديدة

الفحوص الطبية أكدت 3477 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن الحصيلة اليومية للوفيات من جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد تراجعت مع تسجيل 517 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيانات على موقعها الرسمي، أنه سجلت 517 وفاة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد الضحايا إلى 17489 متوفى.

وأضافت أن الفحوص الطبية أكدت كذلك 3477 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 169496 شخصاً لتسجل بذلك أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 20 مارس الماضي.

وأشارت إلى أن 64727 مصاباً غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية؛ ما يمثل 38 في المئة من المجموع العام للإصابات.